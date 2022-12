Tante opportunità di svago e per fare acquisti al mercato natalizio di Santa Rita

Si avvicina sempre di più il Natale e tra i tanti eventi diffusi in Città per avvicinare i torinesi alla festa più attesa e per valorizzare le periferie e le varie circoscrizioni, il mercato straordinario natalizio di piazza Santa Rita offre numerose occasioni di intrattenimento e svago.

Allestito dal 14 al 24 dicembre davanti alla chiesa omonima dall'associazione commercianti "Tripoli Nord", il mercato di Santa Rita vive gli ultimi frenetici giorni, offrendo tante opportunità per fare acquisti natalizi e sistemare quello che si deve sotto l'Albero.

Domani, 21 dicembre, ci sarà anche il vin brulé per tutti, per potersi scaldare in questi giorni di grande freddo, mentre per i più piccoli ci sarà l'opportunità di incontrare Babbo Natale (21-23 e 24 dicembre) e magari di farsi fotografare con lui, prima che arrivi il magico momento dei regali.