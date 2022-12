Quali i prodotti skincare più utilizzati

Detergente, crema, siero, scrub: sai quali sono i prodotti skincare più usati e quali quelli indispensabili per la tua routine di bellezza? Scopri di seguito una mini-guida per prenderti cura della tua pelle nel modo più corretto: ecco prodotti e modalità per attuare la tua skincare routine personalizzata.

Skincare routine: scopri tutti gli step nella giusta sequenza

Difficile stabilire se tra i prodotti per la skincare del viso sia più utile un buon detergente o una crema viso. L’importante è applicarli nel modo corretto e nella giusta sequenza. Che si tratti della skincare mattutina o di quella serale, il primo e fondamentale step è sempre rappresentato dalla detersione. Subito dopo si può passare al trattamento giorno o notte rappresentato da qualche goccia di siero seguito dalla crema viso e dal contorno occhi. Per quanto riguarda la skincare routine della mattina, una volta preparata la base, si può passare al make-up, mentre la sera.

Ad ogni tipo di pelle il suo prodotto

L’analisi del tipo di pelle è fondamentale per poter scegliere i prodotti giusti. Hai una pelle secca? Disidratata? Oppure hai una pelle tendenzialmente lucida con eccesso di sebo? Ogni pelle vuole il suo prodotto skincare. Ecco perché quando si sceglie, per esempio, uno tra i prodotti skincare più utilizzati come la crema viso, si dovrebbe fare prima attenzione alle esigenze della propria pelle.

Al di là delle esigenze classiche, come appunto l’idratazione o la sebo-regolazione, la tua pelle potrebbe avere bisogno di un intervento specifico, come un’idratazione a lunga durata, oppure un boost di nutrimento. In questi casi potresti scoprire le incredibili proprietà di ingredienti come l’avocado, applicando, per esempio, una maschera viso con estratto di avocado e olio di avocado, capace di nutrire e lasciare la pelle particolarmente morbida e idratata.

Ricorda, inoltre, di prestare un’attenzione particolare alla tua pelle durante la fase notturna. Durante il riposo, infatti, la pelle è pronta a ricevere i trattamenti in grado di stimolare il rinnovamento cellulare. Un buon trattamento viso notturno può aiutare la pelle a rigenerarsi, assicurandoti un effetto radioso al risveglio.

Perché una crema contorno occhi

Tra i prodotti skincare più “dimenticati” c’è sicuramente la crema contorno occhi, che però non andrebbe mai tralasciata. Una buona crema contorno occhi andrebbe applicata sia la sera che la mattina per evitare la formazione precoce e la visibilità delle rughe di espressione che si formano anche precocemente sulla zona attorno agli occhi. Questa parte, infatti, è caratterizzata da uno strato molto sottile di lipidi ed è continuamente sollecitata dai muscoli oculari: ecco perché è più soggetta alla formazione di linee più o meno sottili.

Anche in questo caso, però, un ingrediente come l’avocado potrebbe venire incontro alle tue esigenze. Una crema contorno occhi dalla texture concentrata e facilmente assorbibile, ti permette di idratare e nutrire la parte donandole tutta quell’elasticità di cui ha bisogno.

Ora che conosci tutti i segreti della routine di bellezza e i prodotti utili alla tua skincare, approfittane per dedicare alla pelle del tuo viso le attenzioni che merita.