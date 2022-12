“A Natale scelgo Grugliasco!”: ancora tante le iniziative in programma

Il Natale a Grugliasco quest’anno è a Km Zero, solidale e conveniente grazie al ricco calendario di eventi di “ A Natale scelgo Grugliasco! ”, l’iniziativa organizzata dall’ Assessorato al commercio con il supporto operativo della Società Le Serre .

Sono tanti gli appuntamenti in programma in tutta la città: giovedì 22 dicembre, alle 16,30, in piazza 66 Martiri con l’arte circense della Fondazione Cirko Vertigo e la festosa parata itinerante “Vertigo Circus Promenade – Storie sotto la gonna”, storie da tutto il mondo raccontate sotto la gonna di un trampoliere.