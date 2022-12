Chieri, scontro frontale tra un'auto e un carro attrezzi: morto un giovane di 27 anni

Si è schiantato con la sua auto, una Ford Fiesta, contro un carro attrezzi, perdendo la vita sul colpo. E' finita così la corsa di un giovane di 27 anni, oggi a Chieri in strada della Rezza 78, nei pressi della birreria "La nave dei folli".

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra che il giovane abbia perso all'improvviso il controllo della sua vettura, che stava viaggiando in direzione del centro di Chieri; l'uomo alla guida del carro attrezzi non avrebbe potuto fare niente per evitare l'impatto. Si cercano comunque testimoni che abbiano assistito all'incidente.

La strada è stata chiusa al traffico e le auto sono state tutte deviate su percorsi alternativi.