Incidente all'ingresso della tangenziale in corso Regina Margherita: due persone ferite e una corsia chiusa questa notte

Incidente automobilistico nella giornata di ieri, allo svincolo di corso Regina Margherita della tangenziale di Torino.



Una vettura, per cause ancora da accertare, è sfuggita al controllo del conducente in uscita dalla città e si è schiantata contro le protezioni riportando danni notevoli.



Due le persone che sono rimaste ferite, mentre non sono state coinvolte altre macchine o mezzi. L'intervento dei sanitari ha portato i due feriti all'ospedale di Rivoli in codice verde, mentre gli uomini della stradale hanno chiuso una corsia dello svincolo fino a quando non sono state ripristinate le condizioni di sicurezza.