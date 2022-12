Incidente con tre auto allo svincolo di Caselle: una si allontana. Code e rallentamenti verso Nord

Incidente automobilistico in queste prime ore della giornata con tre veicoli coinvolti sul collegamento che dalla tangenziale porta in direzione Caselle.



Uno dei tre mezzi rimasti interessati dallo scontro si è allontanato senza che si riuscisse ad identificarlo, mentre le altre due auto sono rimaste sul posto. Non ci sono feriti, ma l'incidente ha generato code e rallentamenti proprio nello svincolo e nel tratto di tangenziale immediatamente precedente in direzione Nord e in uscita verso Caselle.



Sul posto gli uomini della stradale collaborano alla messa in sicurezza e al ripristino della normale viabilità.