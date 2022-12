Intervento dei vigili del fuoco in un rimessaggio per camper a Leini (foto di repertorio)

E' di una decina di mezzi coinvolti il bilancio dell'incendio scoppiato nel cuore della notte a Leini, all'interno di un'area per rimessaggio camper.

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con molte unità, L'area si trova in strada Fornacino 178.



Si indaga per ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato al rogo.