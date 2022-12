Un successo 'Reale': boom di visitatori nel 2022 per il Castello di Moncalieri

Reso ancora più magico e incantato in questi giorni dalle luci d'artista, per il Castello di Moncalieri il 2022 che si sta per chiudere ha rappresentato un anno di grandissimo successo.

Numeri raddoppiati rispetto al 2021

Nell’anno che volge al termine i biglietti staccati sono stati 11.763, il doppio quindi rispetto ai 5.772 del 2021, che aveva comunque registrato un incremento del 120 per cento rispetto all’anno precedente. Anno che però era il 2020: ovvero l’anno in cui le restrizioni pandemiche hanno avuto l’impatto più vasto, sia in termini di mesi di chiusura (il Castello riaprì solo per la stagione estiva e una parte dell’autunno) sia di limitazioni al tetto massimo di visitatori per turno (8).

Vitale: "Successo merito del lavoro di gruppo"

“Registriamo un incremento consistente degli accessi e la cosa fa ovviamente molto piacere – commenta il direttore del Castello, Riccardo Vitale – Un indubbio merito dell’équipe di lavoro che mi affianca e delle varie professionalità coinvolte. E della collaborazione molto stretta in termini di programmazione e scambi con la Città di Moncalieri, i Carabinieri del Primo Reggimento, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Alla base di tutto c’è un accordo di valorizzazione tra noi e questi soggetti che, dai numeri che leggiamo, si sta rivelando una scelta vincente”.

Laura Pompeo: "Vero valore aggiunto della Città"

“E’ stupendo vedere come il Castello Reale abbia ormai un posto fisso nel cuore del pubblico, anche grazie a una politica culturale cittadina che si occupa anche della valorizzazione di quel comprensorio, includendo nell’analisi le molte azioni intraprese sul Giardino delle Rose e sul Parco Storico, e rientranti nel progetto Moncalieri Città nel Verde - commenta Laura Pompeo, Assessore alla Cultura e alle Residenze reali – Gli appartamenti reali sono la chiave di volta dell’intero discorso: un gioiello che abbiamo saputo restituire al suo splendore e al pubblico, nel 2017, dopo 9 anni di chiusura dovuti all’incendio del 2008. E che non abbiamo smesso di lottare perché ne venisse confermata l’apertura alle visite anche negli anni di maggior rischio dovuti all’impatto della pandemia”.