Nichelino ancora alle prese con le baby gang: autista della linea 35 aggredito e minacciato

Il fenomeno delle baby gang torna ad agitare le serate di Nichelino, a quasi un anno di distanza dalla mega rissa tra bande scoppiata nei pressi di piazza Di Vittorio.

Autista del 35 minacciato e aggredito

L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di ieri, martedì 20 dicembre, sulla navetta 35 che da Mondojuve porta verso la città. A denunciare il fatto è il sindacato Faisa Cisal: "Un guidatore è stato costretto a chiamare i carabinieri dovendo gestire un folto gruppo di ragazzini che avevano bloccato il pullman, minacciandolo e arrivando quasi ad aggredirlo".

Questi episodi, purtroppo, si verificano soprattutto nelle corse serali, quando ci sono meno persone in circolazione e sui mezzi, rendendo gli autisti più facilmente esposti a rischi e pericoli.

Pedone investito in via del Pascolo

Ma i rischi possono arrivare anche dalla strada. Sempre ieri sera a Nichelino, in via del Pascolo, un quarantenne è stato investito mentre attraversava la strada. L'urto è stato molto violento, ma per fortuna la donna al volante dell'auto si è subito fermata a soccorrere l'uomo, chiamando il 118 ad intervenire.

Ricoverato al Cto in condizioni serie

Sul posto sono rapidamente arrivati la Polizia locale e un'ambulanza, che ha poi condotto il ferito al Cto, dove si trova ricoverato in condizioni serie.