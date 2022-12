Christmas Tour: tappa finale al Vienney per il Free voices gospel choir per i 25 anni di attività

Grande successo per il ciclo di concerti per Natale organizzati dall’Associazione Voci Libere di Beinasco e dal suo Free Voices Gospel Choir, nel suo 25esimo dalla fondazione. Un ricco calendario di serate musicali legate anche ad iniziative di charity con date tra Torino e Vicenza.





Inaugurato lo scorso 28 novembre con il tutto esaurito alle Fonderie Limone di Nichelino il Free Voices Gospel Choir ha proseguito in queste settimane di avvento un fitto tour di Natale con tappe tra diverse location torinesi - ad esempio al Mercato Centrale, Santa Pelagia, Madonna delle Rose, Sermig, OGR e Casa OZ a occasioni pubbliche in Piemonte: da Tronzano Vercellese, Castiglione Torinese, fino alla suggestiva serata alla Sacra di San Michele. Serate tutte sold out con platea di appassionati di musica gospel che è stato coinvolto in iniziative di solidarietà sul territorio.





Il gran finale a Torino sarà l’antivigilia di Natale – 23 dicembre –dove il Free Voices Gospel Tour incontrerà il suo pubblico alla Chiesa San Giovanni Maria Vienney in una serata di beneficienza in cui saranno raccolti fondi per la Caritas della parrocchia, alimentando numerosi progetti di assistenza e supporto sul territorio. Ingresso libero a chi vorrà partecipare per una serata in cui saranno proposti brani classici della black music eseguiti dagli oltre 80 coristi del FREE accompagnati da musica dal vivo, alle intramontabili brani a ritmo blues, jazz oltre a sonorità inconsuete, alcune novità e agli immancabili brani che fan subito Natale.

Oltre 700 concerti realizzati, 80 coristi, 15 solisti, 4 musicisti, un corpo coreografico di 6 ballerini guidati dalla direttrice Laura Robuschi, 7 compact-disk autoprodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel. A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati (tra cui: Emergency, AISLA, Altro Domani, AIDO, AIRCC di Candiolo, AVIS, Rainbow for Africa, Sermig, Oltre i Confini, Casa UGI, Fondazione Magnetto, FCA Italy, AC Milan e Juventus FC).



Sono i numeri che ben rappresentano i 25 anni di attività dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata allo scopo di divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir, tante voci libere e diverse come diverse sono le esperienze, la storia e il sentimento religioso di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica e lanciare un messaggio di fede e di speranza.



Dal 2000 il Free Voices Gospel Choir è promotore di “Gospel sotto le stelle”, tra le più importanti manifestazioni a carattere nazionale, giunta quest’anno alla 22° edizione, che ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati e professionisti della musica gospel sotto la guida esperta di artisti internazionali, tra cui: Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan, Nehemiah H.Brown, Karen Gibson, Malcolm Chambers, Chris Harris, Rose Harper, Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin. L’edizione 2022 di Gospel Sotto le Stelle ha visto la partecipazione eccezionale della leggenda del gospel mondiale, Reverendo Calvin Bridges erede dei pionieri della musica Gospel e Soul della città culla del Gospel: Chicago e del Maestro Rudy Fantin, che ha all’attivo collaborazioni con molti artisti di caratura mondiale tra cui Stevie Wonder, Noa, Ian Paice, Swingle Singers, Michelle John e Karima).



Sul palco, a dirigere uno tra i piu importanti Mass choir italiani, la fondatrice e direttrice Laura Robuschi guida del coro e vera anima delle varie attività di formazione, studio e sperimentazione vocale che esso propone sul territorio. Da 25 anni voci libere, semplicemente #faccedafree.