Teatro: non c'è Natale senza "Forbici Follia", ormai classico appuntamento per Torino Spettacoli

Torna al teatro Gioiello quello che ormai, per Torino Spettacoli, è diventato un vero e proprio cult e appuntamento fisso del Natale: Forbici Follia.

Il giallo comico e interattivo di Paul Portner (allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams) è in scena, a grande richiesta, nell’edizione firmata dalla Compagnia Torino Spettacoli, Giunto alla 22esima stagione di repliche. La regia e la traduzione sono di Gianni Williams, l’attore e regista che ha portato Forbici Follia in Italia. Coregista è Simone Moretto, anche tra gli interpreti, nell’irresistibile ruolo del parrucchiere.

Unico nel panorama teatrale, Forbici Follia è entrato più volte nel Guinness dei Primati: miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori, dalla commedia brillante al giallo, dal dramma all'improvvisazione fino al cabaret e all'interazione con il pubblico. L'azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia” situato nel centro della città, nel quale si fanno realmente shampoo, permanenti e messe in piega. Un omicidio viene commesso al piano di sopra. Dopo il tempestivo intervento di un commissario e di un agente speciale, quattro sospettati abitanti della città sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio. Da questo momento il commissario, per lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto: gli spettatori.

TEATRO GIOIELLO Via Cristoforo Colombo 31, dal 22 dicembre al 6 gennaio, www.torinospettacoli.it. Orari: giov 22 e ven 23 ore 21 – lun 26 ore 16 – da mar 27 a ven 30 ore 21 – sab 31 dicembre a mezzanotte - dom 1 gen ore 16 – mer 4 – giov 5 ore 21 e ven 6 gen ore 16.