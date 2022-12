"Non ci resta che ridere, il Baretti fa le pose" in scena oggi e domani al CineTeatro

Prendete una notizia di cronaca, mettetela in mano ad una drammaturga che, in qualche giorno, ci scrive sopra una specie di atto unico per poi darlo a due attori che, in due giorni di prove si buttano in pasto al pubblico. Questo è l’instant theatre.

Cronaca e ironia si incontrano sul palco, dando vita ad una serie di piccole provocazioni e situazioni surreali che coinvolgeranno anche il pubblico in sala.

“Quando lavoravo in Papuasia”, spiega la drammaturga Valentina Diana, “era abbastanza diffuso questo tipo di lavoro in teatro: si scriveva all’istante su notizie di cronaca interessanti, magari divertenti o anche un po’ più drammatiche, per trovare il lato ironico della vita. Ma poi, siccome in Paupasia non succedeva nulla, ho deciso di tornare in Italia. Qua, mi pare, ci sia più materiale”.



Tutto questo è ‘Non ci resta che ridere, il Baretti fa le pose’: ironia e cronaca si incontrano sul palcoscenico del CineTeatro. "Metteremo l’accento sul rapporto tra artisti e spettatori in sala dando vita a provocazioni reciproche e situazioni surreali", spiega Rosa Mogliasso, direttrice artistica della stagione teatrale Baretti. Con Valentina Virando e Lorenzo Fontana.

Il pubblico è invitato a vestirsi in tema con la serata che il 22 e il 23 dicembre sarà inevitabilmente il Natale. Gli outfit migliori entreranno gratis e sfileranno sul palcoscenico in chiusura dello show, le immagine saranno su Instagram #IlBarettiFaLePose".