Giochi, vestiti e... una piantina di bambù: la Comunità del Dono e Babbo Natale “sorprendono” i bambini

Giochi, vestiti, evidenziatori e...una piantina di bambù: sono questi alcuni dei regali richiesti nelle 100 letterine natalizie ricevute durante la campagna di solidarietà portata avanti dalla Comunità del Dono creata dalle Portinerie di Comunità, progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare.

Una raccolta da 3mila 500 euro e 300 donatori

Grazie ai 3mila 500 euro raccolti da circa 300 donatori, i desideri sono stati esauditi e tutti i bambini e ragazzi partecipanti hanno potuto ricevere il proprio regalo grazie alla generosità dei cittadini aderenti: “I regali – ha spiegato il direttore della Rete Antonio Damasco – sono un pretesto per raggiungere le famiglie in situazione di fragilità, che cerchiamo di supportare durante tutto l'anno. Con le risorse avanzate dall'acquisto dei regali, infatti, sosteniamo diverse spese tra cui la copertura di alcune visite mediche”.

La consegna dei regali

I primi pacchetti sono stati consegnati ieri pomeriggio nelle tre Portinerie di Porta Palazzo, lungo Dora Savona e borgo San Paolo. Tra i pensieri più significativi c'era anche quello della 15enne Jugerta, che invece di un regalo per sé ha scelto di chiederne uno per la propria insegnante per 'renderla di nuovo felice': “Questo dono – conclude Damasco – riassume in pieno lo spirito della nostra iniziativa. Acquistando nei quartieri limitrofi, infine, sosteniamo il commercio di prossimità gravemente, uno dei settori che ha sofferto di più durante la pandemia”.