Grugliasco, una 'luce per la pace' al sindaco Gaito da parte dei ragazzi disabili de "La Tavolozza"

Il 22 dicembre, nell'ufficio del sindaco Emanuele Gaito, l'assessore alla partecipazione e alla promozione della città di Grugliasco Dario Lorenzoni ha ricevuto da Annamaria e da Massimo della Raf diurna (Residenza Assistenziale Flessibile) "La Tavolozza" di via La Salle 6, della cooperativa Il Margine, la luce per la pace realizzata artigianalmente dai ragazzi della Tavolozza in collaborazione con l'associazione Cojtà Gruliascheisa, le scuole dell'istituto comprensivo "66 Martiri", della Martin Luther King e della Di Nanni.