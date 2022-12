I babbi Natale si calano dal Grattacielo della Regione per i bimbi del Regina Margherita [FOTO e VIDEO]

C'era pure Babbo Natale, quello vero (?) a osservare (da terra) la discesa dei "colleghi" dal nuovo grattacielo della Regione, in via Nizza. Una tradizione ormai consolidata, che in passato si è celebrata anche lungo le pareti del Regina Margherita, visto che l'obiettivo è raccogliere fondi per i piccoli pazienti.

Cirio: "Grattacielo veicolo di solidarietà"