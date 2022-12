Sosta selvaggia in Largo Mogadiscio: "Mancanza di controlli. Parella non è solo parcheggio a cielo aperto"

Malasosta aggravata in Circoscrizione 4 : tra via Mogadiscio e via Asinari doppio anello di macchine parcheggiate in maniera irregolare. Ad immortalare e denunciare l'inciviltà degli automobilisti è la Consulta della Mobilità Ciclistica, che tramite gli scatti fatti in diversi ore e giornate chiede maggiori controlli.

Pochi mesi fa in Largo Mogadiscio è stata modificata la viabilità, trasformando alcuni parcheggi da in linea a lisca di pesce. Una novità accolta con favore da tutta la Circoscrizione 4 e che ha permesso di recuperare una manciata di posti auto gratuiti. "Insomma, - commenta la Consulta - sembrava che si fosse risolto l’annoso problema della malasosta. Invece no". "Nonostante il Comune - rincara il presidente, Diego Vezza - abbia ora regolarizzato un precedente malcostume di parcheggiare come si voleva, e nonostante l'aumento dei parcheggi auto gratuiti, i nostri concittadini automuniti continuano - come prima - a non rispettare le regole del Codice della Strada".