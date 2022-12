Fidia, dal concordato in tribunale al rilancio: la storica azienda riparte con un nuovo management

Dal concordato preventivo in continuità aziendale del 2021, presso il Tribunale di Ivrea, alla nomina da parte del consiglio di amministrazione del nuovo presidente esecutivo. E' questo il percorso di ripartenza che sta vedendo protagonista Fidia, gruppo leader nel controllo numerico e nei sistemi integrati per il calcolo e la fresatura, quotata anche in Borsa a Milano e con il suo quartier generale a San Mauro.



La nomina è quella di Luigi Maniglio, già vicepresidente, dopo le dimissioni dalla carica di presidente e ad di Giuseppe Morfino. Al suo fianco ci sarà Marco Livelli, soprattutto per seguire e sostenere lo sviluppo sui mercati esteri. Il cda ha anche nominato Roberto Culicchi.





[Luigi Maniglio, nuovo presidente esecutivo]

Dopo l’aumento di capitale deliberato e sottoscritto da nuovi azionisti lo scorso novembre, si avvia così una nuova fase per Fidia in un più ampio progetto di ripartenza. Una ripartenza che vede al timone Futuro All’Impresa - la società di investimenti e advisory di cui Maniglio è senior partner - insieme all’investitore finanziario Negma Group. L'obiettivo del nuovo piano industriale è quello di tornare protagonista dei mercati presidiati.



“Con gratitudine riceviamo dall’ingegner Morfino le redini per la guida di Fidia - dice Maniglio -. Consapevoli del prezioso patrimonio da lui fondato, lavoreremo nel rispetto e nella testimonianza dei valori che da sempre hanno animato la Società. Al termine di un intenso lavoro durato oltre due anni, abbiamo gettato le fondamenta affinché Fidia possa uscire dal concordato preventivo in continuità diretta e tornare a progettare un nuovo futuro di crescita. Attraverso l’ingresso di nuovi soci e sotto la guida di un nuovo management con competenze e visione industriali, verranno messi in atto progetti strategici per aprire una nuova fase di sviluppo che, valorizzando il patrimonio di eccellenza tecnologica e un posizionamento riconosciuto a livello internazionale, consenta a Fidia di riaffermare nuovamente la propria leadership nel settore”.

"Si apre un nuovo percorso per la nostra impresa, incentrato su sostenibilità economica, sviluppo e orientamento al risultato - prosegue -. Un percorso nel quale vogliamo coinvolgere le persone di Fidia che negli anni, con competenza, costanza e motivazione hanno costruito una realtà industriale di assoluto valore e che necessita ora di un nuovo slancio”.