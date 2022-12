Hai bisogno di una vernice marina, per metalli, antiruggine, per pavimenti in legno o per pietra? Sicuramente Ferber Painting ha ciò che fa per te!

Sei alla ricerca di una pittura speciale per una ristrutturazione, ma non sai quale vernice scegliere tra le innumerevoli superfici da colorare, sigillare o riverniciare? Esistono diverse famiglie di vernici, la scelta dipende principalmente da cosa si vuole fare. Se sei alla ricerca di un prodotto specifico per l'edilizia o la cantieristica navale, allora le vernici Ferber Painting sono sicuramente più specifiche. Questa azienda internazionale è esperta nella commercializzazione di prodotti chimici per l'edilizia e la pittura.

Tutti i prodotti Ferber Painting sono stati testati in laboratorio, come il loro ritardante di fiamma che detiene il più alto standard internazionale nel campo dei ritardanti di fiamma. Il vantaggio di avere uno standard internazionale è che puoi utilizzare questi prodotti in tutti i paesi del mondo. Con i prodotti Ferber Painting i campi di applicazione sono innumerevoli. Si parte dalle vernici antiruggine, per poi passare a quelle per metalli, per pavimenti in legno, per rivestimenti in pietra, fino ad arrivare ai prodotti ritardanti di fiamma, ai sigillanti per piscine, per tubazioni per tetti e grondaie. Ma le applicazioni non sono finite, infatti la collezione di prodotti Ferber Painting contempla anche prodotti specifici per la pulizia, antigraffiti, vernici stradali e molto altro ancora.

I prodotti di questa azienda si possono acquistare tranquillamente online. Infatti, Ferber Painting ha attualmente 7 siti online in Europa, in francese, tedesco, spagnolo, inglese, italiano, olandese e portoghese. Con due magazzini in America e in Europa, la consegna viene effettuata entro 48 ore da GLS o 24 ore da DHL. Consegnano assolutamente ovunque nel mondo in tempi record. Se hai bisogno di un qualsiasi prodotto per l'edilizia e non solo, Ferber Painting può risolvere ogni tuo problema!