Fissolo (Moderati): "Il Disability Manager arriva a Natale, ma non è un regalo"

"Abbiamo un nuovo regolamento per la nomina del Disability Manager. Arriva nella settimana di Natale, quasi come un regalo, anche se regalo non è, bensì un'esigenza a tutela dei diritti delle persone con disabilità, che da tempo stanno aspettando di poter esprimere le proprie istanze a una figura dedicata", sottolinea l'esponente dei Moderati Simone Fissolo.

"Questa mattina la Giunta ha approvato una nuova delibera, che recepisce le richieste che avevo presentato e che erano state approvate all'unanimità dal Consiglio comunale a luglio 2022. Le modifiche riguardano la maggiore collaborazione di questa figura con Giunta e Sindaco, per le decisioni sui temi dell'accessibilità, e un riconoscimento economico adatto a chi assumerà questa funzione, impensabile secondo l'impostazione del precedente regolamento".

"A breve le persone e le associazioni che contribuiscono a una seria e importante discussione sui temi della disabilità potranno cominciare a interloquire con la risorsa dirigenziale specifica, tanto attesa - conclude Fissolo - Mi impegnerò affinché questa figura non sia Manager di sé stesso, ma gli vengano affidate risorse economiche e umane per lavorare sui tanti aspetti su cui la città può migliorare".