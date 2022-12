A Natale la cultura non va in vacanza: tutte le aperture straordinarie dei musei sotto le feste

Feste di natale all’insegna della cultura. Musei e gallerie aprono con orari straordinari per questo periodo di feste.

Musei Reali

Dal 26 al 30 dicembre e dal 2 all'8 gennaio si seguirà l'orario normale (9-19 dal martedì alla domenica, orario biglietteria: 9-18), il 24 e il 31 dicembre i Musei chiuderanno alle 17 (chiusura biglietteria alle 16), il 1° gennaio è prevista un'apertura pomeridiana (13.30-19, chiusura biglietteria alle 18). Chiusi il 25 dicembre.

Da dove arriva la Befana? - Laboratorio per bambini

Venerdì 6 gennaio, ore 15.30

Il 6 di gennaio tutti o quasi guarderemo trepidanti le nostre calze appese in casa, sperando di trovarci molti dolci e poco carbone. Ma vi siete mai chiesti chi è davvero questa Befana di cui tutti parlano, e quali sono le sue origini? In questa visita speciale potreste scoprire qualche sorpresa su di lei e su personaggi e tradizioni del passato che hanno ispirato la sua storia e non solo. Alla fine dell'attività realizzeremo insieme la nostra piccola scopa per propiziare l'anno nuovo.

Reggia di Venaria Reale

Da lunedì 26 dicembre a domenica 8 gennaio (escluso sabato 31 dicembre) aperture serali della Reggia (dalle ore 17 alle 21 nei giorni settimanali, e dalle 18.30 fino alle 22 nel weekend e nei festivi, con biglietto a tariffa agevolata), con suggestioni musicali e teatrali dalle 17.30 per vivere la magica atmosfera del Natale alla Venaria Reale.

Concerto di Capodanno

La sera di domenica 1° gennaio 2023 La Venaria Reale celebra il nuovo anno con il Concerto di Capodanno alla Reggia, un concerto corale di musica Gospel curato dal noto jazz club Blue Note Milano e ospitato nella Cappella di Sant'Uberto, che vedrà esibirsi Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers: una formazione di voci e timbri dalle sfumature profonde e potenti, che raccoglie i migliori talenti della città di Baltimora negli Stati Uniti.

Palazzo Madama, Mao e Gam

Aperture straordinari i 24 dicembre, dalle 10 alle 14 con ultimo ingresso alle ore 13 (chiuso il pomeriggio); 26 dicembre, dalle 10 alle 18; 31 dicembre, dalle 10 alle 14 con ultimo ingresso alle ore 13 (chiuso il pomeriggio); 1 gennaio, dalle 14 alle 18 (chiuso il mattino). Chiusi il 25 dicembre.

Tre le iniziative pensate proprio per il pubblico in questi giorni di festa.

Sovranità, stile ed eleganza

Venerdì 23 dicembre ore 16.30

Palazzo Madama – visita guidata tematica

Una visita specialistica mirata a svelare le abitudini e la moda tra fine Ottocento e inizi Novecento. Tagli, stoffe, e tecniche di lavorazione esaminate con precisione da un esperto conoscitore dei tessuti che condurrà con taglio specialistico e preciso ogni dettaglio e rifinitura. Una visita “cucita” per affascinare il visitatore.

A spasso con Margherita

Mercoledì 28 dicembre ore 15

Palazzo Madama – attività per le famiglie sulla mostra Margherita di Savoia, Regina d’Italia (riservata possessori Abbonamento Junior Bella Stagione)

È stata Regina d’Italia e il suo nome è ricordato da strade, scuole ospedali, biscotti e dalla pizza. Ma cosa faceva Margherita quando non era impegnata a fare la Regina? Era un’esperta alpinista e si lanciava in camminate all’aria aperta percorrendo lunghi sentieri a piedi o a dorso di mulo per raggiungere alte vette e ghiacciai. La veduta di Gressoney-La-Trinité dipinta da Cosola ed esposta nella mostra Margherita di Savoia. Regina d’Italia, ci guiderà nella composizione di un paesaggio montano con effetto 3D da realizzare con cartoncini, colla e fantasia.

Origami per le feste

Giovedì 29 dicembre ore 16

MAO – attività per famiglie riservata possessori Abbonamento Junior

Attività gentilmente offerta da Abbonamento Musei.

L’attività prevede la visita della galleria giapponese con particolare attenzione alle opere in carta e con un accenno alle ricorrenze, feste e usanze che caratterizzano il mese di dicembre in Giappone. In laboratorio si realizzeranno origami con soggetti legati al tema della festa e degli auguri. Da 6 anni in su.

Museo del Cinema

In occasione delle prossime festività, il Museo Nazionale del Cinema e l’ascensore panoramico saranno regolarmente aperti con alcune variazioni di orario e aperture straordinarie. Sabato 24 dicembre, dalle 9 alle 18, domenica 25 dicembre, dalle 14 alle 19, lunedì 26 dicembre dalle 9 alle 19, martedì 27 dicembre, dalle 9 alle 19, venerdì 31 dicembre dalle 9 alle 18, domenica 1° gennaio dalle 14 alle 19, martedì 3 gennaio dalle 9 alle 19, venerdì gennaio dalle 9 alle 19.

Anche il Museo del Cinema, organizza attività e visite speciali.

Visita giocata per il pubblico “Alla scoperta del Museo”

Domenica 25 dicembre, ore 16.

Tutti i giorni da lunedì 26 a domenica 31 dicembre, ore 11 e ore 15. Domenica 1° gennaio, ore 16. Da lunedì 2 gennaio a domenica 8 gennaio, ore 11 e 15.

Per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.

Laboratorio sul set con effetti speciali digitali “Vola vola la befana”

Venerdì 6 gennaio ore 17

Nei film si può sfrecciare su una macchina da corsa o navigare in alto mare, e ancora usare il mantello dell’invisibilità o volare sulla scopa proprio come la Befana; grazie agli effetti speciali cinematografici il sogno diventa realtà.

Salita a piedi alla cupola della Mole Antonelliana

Sabato 24 dicembre, domenica 25 dicembre, lunedì 26 dicembre e sabato 31 dicembre ore 14, domenica 1 gennaio, venerdì 6 gennaio, sabato 7 e domenica 8 gennaio ore 14.

Visita guidata alle meraviglie architettoniche e ai luoghi mai visti della Mole Antonelliana. Un percorso a piedi, dal piano terra fino alla Terrazza Panoramica a 85 metri di altezza, lungo le scale dell’intercapedine della Cupola. La visita alla Cupola è sconsigliata ai visitatori affetti da difficoltà motorie, gravi difetti della vista o dell’udito, cardiopatie o patologie polmonari, claustrofobia, sindromi da disorientamento (labirintite, vertigini, ecc.). La visita alla Cupola non è consentita ai bambini di età inferiore a 6 anni.

Walt Film Fest – Capolavori animati

Da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio 2023

Cinema Massimo

I film prodotti da Walt Disney tornano sul grande schermo forti della loro poesia e di storie capaci di commuovere, divertire, insegnare e far sognare. Una rassegna di sette film con i quali la casa di produzione fondata da Walt Disney ha portato avanti il progetto disneyano di trasposizione cinematografica dei capolavori della tradizione favolistica, inaugurata nel 1937 appunto con Biancaneve e i sette nani.

Cinema con Bebè

Domenica 8 gennaio 2023, ore 10.30

Cinema Massimo

Torna l’appuntamento di Cinema con Bebè, la rassegna cinematografica del Museo Nazionale del Cinema e la rivista Giovani Genitori dedicata alle famiglie con bebè e bambini piccoli.

Domenica 8 gennaio 2023 è la volta di Principi e principesse di Michel Ocelot, raffinata e suggestiva fiaba d’animazione ispirata alla tecnica del teatro delle ombre. Costumi, disegni, magie dei paesi lontani, e due ragazzi dotati di tanta fantasia che, in sei storie differenti, viaggiano nel tempo e nello spazio: dall’Antico Egitto al Medioevo, dall’arte giapponese alla più classica delle fiabe (il bacio della principessa al rospo) rovesciata in una situazione comica e bizzarra.

La Bibliomediateca e l’Archivio Storico del Museo Nazionale del Cinema resteranno chiusi al pubblico da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 compresi. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 9 gennaio 2023.

Mauto

Sabato 24 dicembre sarà aperto dalle 10 alle 14, domenica 25 dicembre, aperto dalle 14 alle 19, sabato 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 14, domenica 1° gennaio: aperto dalle 14 alle 19. In tutti gli altri giorni saranno rispettati i consueti orari di apertura.

Museo Egizio

Dal 26 dicembre al 7 gennaio apertura straordinaria fino alle 20. Chiusi il 25 dicembre.

Gallerie d'Italia

In occasione delle festività, lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio sono previste aperture straordinarie. Il 1° gennaio, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. Chiusura per tutte le sedi museali il giorno di Natale. Prorogata fino al 12 febbraio 2023 la mostra “Lisetta Carmi. Suonare forte”.