I bus in circolazione a Torino oggi e domani. A Natale metro in funzione dalle 7 alle 21.30

Durante il periodo di feste il trasporto pubblico cittadino sarà sempre attivo . In particolare GTT potenzierà il servizio di Metropolitana e sarà attivo il servizio Night Buster . Anche i Servizi Turistici GTT, Ascensore della Mole Antonelliana e la Tranvia Sassi Superga, saranno aperti per tutto il periodo di festività.

Nel dettaglio, per il 24 ed il 25 dicembre, gli orari saranno seguenti: il giorno di Natale la metropolitana sarà in servizio dalle 7 alle 21.30, con partenza dalle stazioni Fermi e Bengasi alle ore 21. Per quanto riguarda i bus e tram, il 24 dicembre il servizio sarà gestito come nelle giornate di sabato sino alle 20. Dopo tale orario saranno in servizio con percorso ed orario feriale le linee: 2–3–4–5–8–9–10 (gestione con bus sull’intero percorso) 11–13–13N–14–15–16cs–16cd–17–27–30–32-33–35–35N–36–CP1-42–43–45–46–49–51–55–56–58b–59–61–62–63b–67–68–69–72–74.