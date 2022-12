Il Natale non ferma gli incidenti in tangenziale: un'auto si ribalta e resta incastrata nello spartitraffico

Gli incidenti stradali non si fermano nemmeno il giorno di Natale, sulla tangenziale di Torino. Traffico rallentato e molto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte in due episodi: due i codici verdi in ospedale.

Il primo incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per Caselle, in direzione Milano. Lì è avvenuto un tamponamento tra due veicoli. Una persona è rimasta ferita in codice verde al San Giovanni bosco. Traffico fortemente rallentato.

Nel secondo caso, all’altezza dell'interscambio in direzione Milano, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata all’interno dello spartitraffico centrale, fra i due New Jersey. Le immagini sono molto impressionanti, ma per fortuna la conducente dell'auto e unica a bordo si è ferita non gravemente ed è stata trasportata pienamente cosciente in codice verde all'ospedale di Rivoli.