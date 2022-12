Teresa Mannino mattatrice durante le Feste: da martedì il suo show al Teatro Colosseo

Ritorna sui palchi dei piena di desideri, racconti e interrogativi. Teresa Mannino ha scelto Torino per le repliche "natalizie" del suo nuovo spettacolo, un one-woman-show divertente e frizzante che andrà in scena dal 27 dicembre al 6 gennaio al Teatro Colosseo.

Lo spettacolo, diretto dalla stessa comica siciliana e scritto con Giovanna Donini, si intitola "Il giaguaro mi guarda storto" e passa dai racconti d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche. Il filo conduttore sarà però sempre il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

"Durante il nostro incontro potrete danzare con me, guardare in silenzio, fare domande o dare risposte", spiega la Mannino. "Potrete anche chiudere gli occhi, ascoltare le mie parole come fossero una ninna nanna e addormentarvi, l’importante è non smettere di sognare e tenere gli occhi ben aperti una volta fuori dal teatro".

TEATRO COLOSSEO Via Madama Cristina 71, dal 27 dicembre al 6 gennaio, info www.teatrocolosseo.it