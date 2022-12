Teatro: salta la data di domani sera, 28 dicembre, di "Mine Vaganti" al teatro Carignano

Il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e Nuovo Teatro comunicano che, a causa di un grave lutto che ha colpito la compagnia dello spettacolo MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek, in programma in questi giorni al Teatro Carignano, la recita di domani sera, mercoledì 28 dicembre 2022, non potrà avere luogo e verrà recuperata venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 19.30. Restano invariate le date delle altre repliche.

Gli spettatori in possesso di un tagliando di abbonamento o di un biglietto per la replica cancellata potranno chiederne la sostituzione con la recita di venerdì 6 gennaio, per la quale verrà garantita la medesima posizione (fila/poltrona/palco), o scegliere, compatibilmente con i posti ancora disponibili, un’altra recita dello spettacolo (escluso il 31 dicembre), o un altro titolo della stagione 2022/23. In qualunque caso non sono previsti costi aggiuntivi.

La sostituzione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2023, presentandosi presso la biglietteria del Teatro Carignano (dal martedì al sabato, orario 13.00/19.00) o inviando via email il biglietto o il tagliando di abbonamento che deve essere sostituito all’indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it, specificando se si intende spostarsi a venerdì 6 gennaio o se si preferisce scegliere un’altra data o un altro spettacolo del cartellone del Teatro Stabile di Torino.