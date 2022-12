E' morto l'archistar Arata Isozaki: sua la firma sul Palazzetto Olimpico di Torino

Il Palaolimpico Isozaki, oggi Pala Alpitour, realizzato dall'archistar giapponese in occasione dei Giochi 2006

E' morto all'età di 91 anni Arata Isozaki, l'imperatore dell'architettura giapponese', vincitore del premio Pritzker nel 2019. Lo riporta l'Ansa, citando i media spagnoli. Tra le sue opere, il Palazzetto Olimpico di Torino che oggi tutti conoscono come Pala Alpitour ma che i non più giovanissimi ricorderanno proprio come Pala Isozaki.

Isozaki ha firmato comunque altre importanti opere nel mondo: dal Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles al Palau Sant Jordi di Barcellona, in Italia la Torre Allianz di Milano con l'italiano Andrea Maffei e il progetto per la Loggia degli Uffizi, mai realizzata.