In questo articolo ci vogliamo occupare delle caldaie ibride perché riteniamo sia utile fare un po' di chiarezza sull'argomento per evitare disinformazione e confusione che a volte ci sono all'interno del web.

Andiamo subito al dunque dicendo che una caldaia ibrida è in pratica una pompa di calore e quindi nella pratica si tratta di un impianto riscaldamento che possiede vari generatori di calori che si alimentano da fonti di energia diversa.

Nello specifico si tratta nella maggior parte dei casi di combustibile fossile come metano e GPL o magari il fotovoltaico che rappresenta come sappiamo una fonte di energia rinnovabile.

Un sistema ibrido inoltre risulta molto utile perché propone un mix energetico equilibrato perché sfrutterà in maniera ottimale tutte le potenzialità dell'impianto per offrire alla persona un risparmio energetico significativo.

Di conseguenza possiamo dire che un sistema ibrido allo scopo di congiungere due generatori diversi e cioè la pompa di calore e la caldaia a condensazione perché l'obiettivo sarà il riscaldamento e raffreddamento di quella ambiente che ovviamente dipende dalle esigenze e dal periodo, oltre al fatto che può essere usato per produrre acqua calda sanitaria sia in bagno che in cucina.

Inoltre gli impianti verranno alimentati con fonti energetiche diverse: questo significa che ogni volta sarà scelta quella perfetta per quel momento e quindi quella più idonea. Si tratta quindi di ogni tipologia di sistema tra le migliori per quel che riguarda le condizioni climatiche che possono essere variabili perché è chiaro che se per esempio abbiamo una richiesta termica molto elevata dovremmo puntare sulla caldaia a condensazione ibrida che garantirà il 100% del calore mentre nel caso in cui la temperatura esterna è dai 3 ai 4 gradi fino ai 7 dovremmo attivare entrambi i genitori.

O ancora nel caso in cui la temperatura supera i 7 gradi sennò la pompa di calore naturale mia la temperatura

Vantaggi principali del sistema ibrido e delle Caldaie di questa tipologia

In sintesi possiamo dire che i principali vantaggi legati alla caldaia ibrida sono legati sia all'aspetto economico ma anche da tutto quello che ha che fare con l'impianto eventuale e con il comfort nel senso che in base al combustibile utilizzato il risparmio dei consumi sarà dal 30 al 50% in modo da ridurre nella maggior parte dei casi l'utilizzo di fonti fossili come il consumo di gas che sarà lo stretto necessario perché così facendo si limiteranno in maniera significativa anche le emissioni di CO2.

Altro risultato che si otterrà è un'alta efficienza energetica della pompa di calore oltre al fatto che i consumi saranno abbattuti nonché di conseguenza anche i costi di gestione dell'intero impianto.

Inoltre non si può non considerare che ci sarà un risparmio significativo in bolletta soprattutto nel momento in cui l'impianto viene collegato al fotovoltaico oltre che si può avere anche un guadagno di classe energetica che aumenterà il valore di quell'immobile.

Infine un vantaggio di questa tipologia di caldaia è legata alla facilità di installazione del dell'impianto da parte del tecnico visto che si tratta di un prodotto compatto anche nel caso in cui sono presenti pannelli solari termici.