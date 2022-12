Edisu, la Foresteria Lingotto diventa residenza universitaria: 160/170 posti letto per gli studenti

"Un passo importante per la Torino Universitaria e per le Universiadi 2025 - afferma la Vicesindaca Michela Favaro, Assessora al Patrimonio della Città di Torino - Con la concessione per 30 anni della Foresteria del Lingotto a Edisu la gestione resterà pubblica e si creeranno 160/170 posti letto per gli studenti all'interno del diritto allo studio è stata una scelta volta a ridare vita ad un'area in disuso per i giovani meritevoli e continuare il percorso della vocazione universitaria della nostra Torino".

Con questa concessione trentennale a Edisu, l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario, verrà rifunzionalizzata una struttura in disuso al quarto piano del Complesso del Lingotto - nata in occasione dell’Olimpiade Invernale Torino 2006 proprio per soddisfare le esigenze di ospitalità studentesche e non – che merita una coerente valorizzazione, al di là di sporadici utilizzi come quello avviato per il periodo dell’Eurovision Song Contest. Dall’altro, si potenzierà quella vocazione di città universitaria di rango europeo che, attraverso l’attrazione dei giovani studenti, consente di connettere formazione, ricerca e lavoro e rilanciare non tanto e non solo gli Atenei ma soprattutto il futuro della città.

Senza contare che con la messa a disposizione dell’immobile a Edisu, si contribuirà al raggiungimento degli obiettivi PNRR richiesti a livello nazionale a tutti gli enti del sistema pubblico. Da ultimo, ci saranno ricadute positive che l’operazione potrà avere nel medio-lungo termine in vista dell’Universiade del 2025, evento nato proprio a Torino nel 1959, per il quale è da tempo attivata la necessaria programmazione e di cui questa decisione costituisce un importante tassello, permettendo il ripristino di almeno 160/170 posti letto in un contesto storico ed edilizio di eccellenza.

“Siamo felici di fare un altro passo per il potenziamento del diritto allo studio universitario in Piemonte e di continuare a sviluppare il progetto di una Torino come città universitaria anche grazie alla sinergia con la Regione Piemonte e la collaborazione con la Città di Torino. Prendiamo un struttura di qualità e ci impegniamo a intervenire per risolvere le criticità e non vediamo l'ora di far entrare i primi ospiti in residenza” ha dichiarato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.