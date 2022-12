Poirino-Villastellone, arriva la nuova rotonda fra le provinciali 129 e 130

Arriverà a breve una nuova, importante rotatoria sull’innesto fra le strade provinciali 129 e 130. Lo ha deliberato nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Torino. Il progetto definitivo è stato approvato e si passerà ora alla fase dei bandi per gli appalti e i lavori di realizzazione, che potrebbero iniziare nei mesi di giugno-luglio.

La strada provinciale 130 collega i centri di Carmagnola e Poirino, la 129 si dirama verso Villastellone e connette la popolosa frazione poirinese dei Favari-Avatanei. L’opera – che vede un impegno attorno ai 340.000 euro - è stata progettata e sarà realizzata direttamente a cura della Città Metropolitana: si prevede che i lavori possano iniziare già a fine primavera-inizio estate.

Grande soddisfazione da parte del consigliere regionale Davide Nicco: «Era in pratica l’ultimo, importante incrocio in zona ancora sprovvisto di innesto a rotatoria. Un’opera che riqualifica la sicurezza della viabilità dell’area e che è il risultato di un assiduo lavoro che abbiamo condotto nelle sedi politiche e tecniche della Città Metropolitana assieme al sindaco di Santena e consigliere metropolitano Roberto Ghio, alla sindaca di Poirino Angelita Mollo e all’assessore Tonino Curiale, che ringrazio per il loro impegno e tenacia in ogni fase dell’iter».

Un iter che ha avuto la svolta decisiva a fine estate, come spiega il sindaco di Santena e consigliere metropolitano Roberto Ghio: «Siamo riusciti a sbloccare la realizzazione di due nuove rotatorie: questa e una nuova in territorio di Santena, progettata da privati e cofinanziata da Comune e Città Metropolitana. Ringrazio per la collaborazione il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. Il mio augurio per l’anno nuovo è che si sblocchino ulteriori opere di messa in sicurezza stradale anche al servizio della viabilità ciclabile, che intendiamo implementare».

E per l’assessore di Poirino Tonino Curiale, la rotonda rappresenta l’altro traguardo per il quale si è battuto fin dall’inizio della sua attività amministrativa assieme alla farmacia dei Favari-Avatanei, aperta nelle settimane scorse. «Proprio come per la farmacia – ricorda Curiale - sono sette anni che lavoriamo per avere questa rotonda tanto invocata dagli abitanti della zona. Siamo stati già anni fa in Commissione viabilità della Città Metropolitana con la sindaca Mollo. I tecnici sono venuti sul posto e hanno effettuato sopralluoghi che hanno attestato la pericolosità dell’incrocio. Gli incidenti in quel punto, anche gravi e con morti, sono purtroppo numerosi: l’ultimo appena tre mesi fa. Abbiamo consegnato alla Città Metropolitana le statistiche e i dati raccolti negli anni da Carabinieri e Polizia Municipale, che hanno attestato l’estrema pericolosità dell’innesto e l’assoluta necessità della rotatoria. Ora finalmente ci siamo riusciti. Ci auguriamo che a giorni si dia avvio agli appalti e che i lavori possano concludersi nel periodo estivo, in modo da avere la nuova infrastruttura pronta e illuminata entro l’autunno con l’arrivo del freddo e delle nebbie».