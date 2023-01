Disturba i vicini bussando alle loro porte: arriva la Polizia e lo trova con 6 etti di droga in casa

Un colombiano di 32 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia San Paolo con l'accusa di essere in possesso di droga per poi spacciarla. L'intervento è scattato alle prime ore del mattino, quando una persona bussava alle porte degli appartamenti in un condominio di corso Mediterraneo dando fastidio alle persone che si trovavano all'interno degli alloggi.