Tangenziale trappola: dopo lo scontro con un'auto furgone finisce in una scarpata

Ancora un incidente sulla tangenziale di Torino, stavolta all'altezza di corso Regina Margherita, in direzione Milano.

Due i mezzi coinvolti

Due i veicoli coinvolti, con un furgone in corsia di emergenza che è stato investito da un altro veicolo. Risultato: il furgone finisce in una scarpata e l’altro mezzo pericolosamente a cavallo.

Un ferito al Maria Vittoria

Un ferito è stato condotto in codice verde all'ospedale Maria Vittoria. Non si registra alcuna particolare problematica per il traffico.