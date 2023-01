Carambola con cinque auto in tangenziale al primo dell'anno: due feriti in codice rosso al Cto

Carambola con cinque vetture coinvolte, nella serata di ieri. Teatro, ancora una volta, la tangenziale: all'altezza di Collegno e procedendo in direzione Milano.

In base a una dinamica ancora da ricostruire, le auto sono entrate in collisione e per consentire ai soccorsi di procedere gli uomini della Polstrada hanno dovuto chiudere la carreggiata per circa un'ora. Sul posto, anche gli uomini del 118.



Due feriti sono stati portati in codice rosso al Cto, ma nessuno è in pericolo di vita. Hanno però riportato numerose fratture. Inizialmente uno dei feriti era rimasto incastrato all'interno del proprio veicolo, fermo nella corsia centrale. Il traffico è potuto riprendere una volta che la situazione è stata riportata in condizioni di normalità e sicurezza.