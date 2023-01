Nel 2022 Stellantis leader in Italia per produzione di veicoli a basse emissioni. E la 500 di Mirafiori traina l'elettrico

Il 2022 ha confermato la leadership dell’icona del brand FIAT, saldamente al primo posto del podio in Italia con circa 6.300 immatricolazioni. Dall’esordio, in soli due anni, la Nuova 500 è stata scelta da oltre 100.000 clienti in Europa. Anche Abarth ha recentemente inaugurato una nuova era con il debutto della Nuova Abarth 500e, completamente elettrica.

“Si è chiuso un 2022 davvero impegnativo e importante, in cui Stellantis ha consolidato in Italia la propria leadership assoluta nelle vendite dei veicoli a basse emissioni - afferma Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia -. È un risultato – aggiunge – che abbiamo raggiunto grazie al nostro impegno strategico per l’elettrificazione che si basa su un investimento di oltre 30 miliardi di euro a livello globale che sarà completato entro il 2025. Abbiamo la responsabilità, come leader di mercato, di accompagnare gli Italiani nella transizione verso la mobilità elettrificata. Sappiamo come farlo: nel 2023 continuerà la strategia di elettrificazione del Gruppo che prevede per ogni nuovo modello il lancio di motorizzazioni alternative, sia 100% elettriche sia Plug-In Hybrid, e che rappresenta un percorso di crescita verso la completa elettrificazione e rivoluzione energetica, e insieme ai prodotti sta evolvendo anche la nostra rete di dealer, sempre più professionale e sempre più capace di anticipare ogni esigenza dei consumatori”.