Torino Outlet Village, tutto pronto per i saldi invernali (ma anche per il divertimento)

Al via, mercoledì 5 gennaio, i saldi invernali in Piemonte. Con la fine delle festività, torna il momento più atteso da milioni di consumatori che approfitteranno di sconti e promozioni per acquistare i capi più desiderati o fare regali speciali con i saldi sui prezzi outlet che diventano così ancora più vantaggiosi.

Torino Outlet Village, l’Outlet Village disegnato dal noto architetto Claudio Silvestrin, si prepara ad accogliere i visitatori con saldi esclusivi. A partire dal 5 gennaio, e fino alla fine di febbraio, il Premium Outlet della galassia Percassi, renderà la propria esperienza di shopping ancora più esclusiva e competitiva.

Torino Outlet Village pensa alla shopping experience dei grandi e al divertimento dei più piccoli: in occasione dell’Epifania, dal 5 all’8 gennaio dalle 15 alle 19, per i giovani visitatori dell’Outlet Village sarà possibile prendere parte ad uno speciale laboratorio creativo per preparare e decorare divertenti pupazzi di neve, proseguendo così il clima di festa e divertimiento del periodo natalizio.

Unico Premium Outlet in Italia a soli 10 minuti dal centro urbano di un capoluogo di regione, con la sua posizione assolutamente strategica sull’autostrada Torino-Milano, fulcro di uno snodo di traffico turistico che dalle confinanti Francia e Svizzera raggiunge tutto il Nord Italia, e la capacità di proporsi non solo come meta per lo shopping di lusso, ma anche come player della scena culturale della regione, Torino Outlet Village si riconferma una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia.