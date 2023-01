Alpignano: al Movicentro nuovi spazi per Cup e Centro prelievi

La nuova sede consente un miglioramento dei percorsi per pazienti e operatori e costituisce il primo nucleo di quella che diventerà la Casa di Comunità di Alpignano.

Per ridurre i disagi della popolazione e consentire le ultime fasi tecniche per la partenza dell’attività nella nuova sede, lunedì 9 gennaio, giorno di ripresa dopo la pausa delle festività di fine d’Anno, i servizi di Cup e Centro prelievi saranno ancora disponibili presso il Poliambulatorio via Philips, 2.