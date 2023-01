Lo Russo promuove il Natale torinese: “Bello e ricco, tante iniziative hanno animato la città”

Il sindaco Stefano Lo Russo “promuove” in Natale torinese. Dopo aver introdotto una serie di novità legate alle feste come l’albero nel cortile di Palazzo Civico, il videomapping in piazza San Carlo e il bosco davanti a Palazzo Reale, ma anche il trasloco del calendario dell’Avvento, il primo cittadino ha tratto un bilancio del periodo natalizio che si avvia alla conclusione con l’arrivo dell’Epifania.

"Tante iniziative per animare la città"

“E’ stato davvero bello e ricco. Tante iniziative diffuse hanno animato la città: Torino ha accolto tantissimi turisti e ha permesso a chi la vive e abita di scoprire o riscoprire luoghi e angoli della città sotto una luce differente”. Insomma, il sindaco si promuove da solo, soddisfatto di aver “cambiato” le abitudini natalizie all’ombra della Mole. Erano anni infatti che non venivano introdotte così tante novità.

“Questi giorni saranno poi anche gli ultimi in cui ci sarà la possibilità di ammirare lo splendido videomapping del progetto Città Dinamica, in Piazza San Carlo ogni sera dalle 18 alle 23 fino a domenica 8 gennaio” ha proseguito il primo cittadino.

"Messe in mostra le bellezze a turisti e torinesi"

“Anche in questi ultimi giorni del periodo festivo, nel lungo fine settimana che ci attende, Torino è pronta a continuare a mostrare le sue bellezze a turisti e torinesi” ha concluso Lo Russo. Per i torinesi e i turisti, quindi, ancora pochi giorni per godere della nuova atmosfera natalizia offerta dalla città.