Nessun rispetto anche per i morti, segnalati furti sulle tombe del cimitero di Nichelino

Zero rispetto anche per i morti, segnalati furti sulle tombe del cimitero di Nichelino

Non c'è rispetto neppure per i morti. In questi ultimi giorni delle feste si sono registrati casi di furti di oggetti sulle tombe del cimitero di Nichelino. Posizionati lì dai parenti come regalo di Natale e portati via da chi non ha scrupoli nemmeno davanti a gesti così intimi e privati.

Le segnalazioni di alcuni residenti

Si tratta magari di un bel mazzo di fiori freschi oppure di oggetti dal basso valore economico, ma che nascondono un valore enorme dal punto di vista affettivo. Ma alcuni sciacalli non si fermano di fronte a nulla e le recenti segnalazioni di alcuni residenti hanno sollevato la questione.

Indizi dalle immagini delle telecamere?

Ora si spera nell'aiuto delle telecamere di zona per provare a recuperare indizi utili alle indagini delle forze dell'ordine, di sicuro il 2023 non è iniziato sotto i migliori auspici in città, dopo i fattacci e le vandalizzazioni della notte di Capodanno.

Intanto il Comune di Nichelino, dopo aver contribuito a risistemare gli addobbi natalizi danneggiati, ha formalizzato l’ordinanza di demolizione di due fabbricati in via Mascagni, con tettoie aperte su tre lati al di sotto delle quali erano presenti macerie edilizie, rifiuti ingombranti e vegetazione infestante.

La scoperta dopo un sopralluogo della polizia locale. Considerato che dalle verifiche le tettoie non risultavano autorizzate e mancavano altri documenti, gli uffici hanno provveduto a formalizzare la richiesta di demolizione ai proprietari dell’area.