Edilizia sociale, a Torino record di alloggi assegnati per risolvere l'emergenza casa

È stato pubblicato sul sito del Comune di Torino, l’Osservatorio sulla condizione abitativa redatto dal Dipartimento Servizi sociali, sociosanitari e abitativi. (http://www.comune.torino.it/informacasa/pdf/OCA_XVIII_rapporto_2021_A4.pdf)

Giunta alla XVIII edizione, la pubblicazione raccoglie dati e analizza le principali dinamiche demografiche e del mercato della locazione di Torino nel 2021. Fornisce un quadro puntuale di conoscenze dei fenomeni abitativi per orientare gli indirizzi e gli interventi pubblici in materia di politiche per la casa.

595 alloggi sociali assegnati dalla Città

Il report registra l’andamento delle politiche pubbliche, tra cui le assegnazioni di alloggi popolari, gestite dal comune sulla base del patrimonio di edilizia sociale disponibile. Nel 2021, la Città ha assegnato 595 alloggi sociali, un dato superiore alla media della serie storica di 533 alloggi annui. Delle 1.052 domande in graduatoria con punteggio utile per l’assegnazione di alloggi popolari, 341 sono ancora in attesa di assegnazione. La situazione critica riguardo alle politiche per l’abitare e al mercato della locazione emerge dall’aumento delle richieste di emergenza abitativa: nel 2021 sono state presentate 513 domande.

Tra le iniziative della Città che favoriscono l’accesso e la permanenza in alloggi privati di famiglie a basso reddito c’é Lo.C.A.Re, uno strumento che dal 2002 ha permesso di stipulare 6.213 contratti, veicolando verso la locazione privata famiglie con i requisiti per ottenere la casa popolare. Cresce l’interesse per Lo.C.A.Re con 1.047 domande di iscrizione, il doppio del 2020 e n. 262 contratti di affitto «intermediati» nel 2021 (in media del valore di 345 euro mensili).

Rosatelli: "Servono ulteriori politiche di welfare abitativo"

L’Osservatorio intende potenziare e coordinare gli strumenti di monitoraggio del sistema abitativo mettendo in relazione le informazioni delle banche dati del Comune di Torino e nei diversi altri Settori della Pubblica Amministrazione e acquisire e gestire dati e informazioni da fonti private. Avere a disposizione queste conoscenze è una necessità fondamentale per il Comune a fronte della riduzione dell'impegno finanziario dello Stato sulle politiche per la casa, in un'ottica che tende a privilegiare lo strumento indiretto del sostegno alla persona, piuttosto che l'investimento edilizio in nuove costruzioni o recuperi e dell’orientamento a demandare alle dinamiche del mercato parte delle risposte che l'edilizia sociale non è più in grado di dare.

“L’impegno dello Stato per l’edilizia residenziale pubblica continua ad essere insufficiente rispetto ai bisogni, con carenza di nuovi immobili e fondi per eseguire le manutenzioni. La pubblicazione del rapporto dell’Osservatorio è un'occasione utile per ribadire la necessità di politiche pubbliche di welfare abitativo che garantiscano davvero il diritto alla casa per tutte e tutti, senza discriminazioni” sottolinea Jacopo Rosatelli, Assessore al Welfare del Comune di Torino.