Caso Cospito, sit-in davanti al Tribunale di Torino: “Stop al 41 bis, abolite le galere”

Si rifiuta di mangiare da 81 giorni Alfredo Cospito, leader della Federazione Anarchica Italiana, costretto in carcere al regime di 41 bis.

Presidio di Potere al Popolo e Rifondazione Comunista

Ed è in sua solidarietà che questa mattina, davanti al tribunale di Torino, si è svolto un presidio indetto da Potere al Popolo e da Rifondazione Comunista. Eloquente lo striscione srotolato dai manifestanti: “Giustizia per Alfredo, no al 41 bis. No all’ergastolo ostativo: dignità per i detenuti”.

"La vicenda di Cospito sta facendo molto parlare anche perché lui ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame contro il regime a cui è sottoposto da più di 80 giorni. Cospito è già in carcere da dieci anni e ora è condannato all'ergastolo ostativo per una strage che non ha fatto vittime - afferma Francesca Bertini di Potere al Popolo - in questi giorni ci si sta mobilitando e anche diversi giuristi, magistrati ed esponenti della società civile riconoscono che c'è una sproporzione tra i fatti contestati e la pena decisa dal Tribunale e la decisone di applicare il regime 41 bis che rasenta la tortura".

Presente anche la 'pasionaria' No Tav Nicoletta Dosio

Al presidio ha partecipato Nicoletta Dosio, 76enne pasionaria No Tav: “Non so come finirà questa vicenda, ma da questa magistratura non mi aspetto umanità” ha affermato. Volto storico della lotta contro il Tav in Val di Susa, la Dosio ha poi detto la sua sullo sciopero della fame condotto da Cospito, in carcere a Sassari, dallo scorso 20 ottobre: “Ha la mia solidarietà totale, lui e chiunque oggi sia al 41bis. Alfredo ha detto di voler lottare per tutti, non solo per se stesso”.

"Il carcere non è luogo di recupero la di vendetta"

Lei, che in carcere a Torino ha trascorso diversi mesi, ha voluto estendere il ragionamento sul sistema carcerario oltre al 41 bis: “È un sistema in cui non è possibile educare e riabilitare: non è un luogo di recupero ma di vendetta. La vendetta dei forti contro i più deboli. Il carcere va abolito e lotteremo per questo” ha promesso la Dosio.

Anche la Federazione Anarchica 'attacca' i penitenziari

La richiesta di una società senza galere è stata avanzata anche dalla Federazione Anarchica Italiana: “Il carcere è un’istituzione totale prodotto di una società basata sul dominio e sullo sfruttamento: sovraffollamento e abusi fisici o psicologici sono la normalità. Le condizioni di esistenza di chi si trova al 41 bis o in Alta Sorveglianza sono ancora più inaccettabili: si può parlare di vera e propria tortura”.