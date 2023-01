La politica moncalierese piange la scomparsa di Ugo Micheletti

Moncalieri dice addio a Ugolino Micheletti, per tutti semplicemente Ugo, una vita in Consiglio comunale, tra i fondatori di Forza Italia in città trent'anni fa, tra i primi a rispondere alla 'chiamata alle armi' quando il Cavalier Berlusconi annunciò la sua discesa in campo.

Tra i fondatori di Forza Italia in Città

Ricoverato d'urgenza in ospedale nei giorni scorsi, è andato via molto rapidamente. Aveva 80 anni ed era un politico stimato e apprezzato anche dagli avversari, che ne riconoscevano l'autorità morale e l'indipendenza di giudizio. Nel 2020, in contrato con i vertici regionali del partito, aveva lasciato la politica e Forza Italia, ma oggi lo piangono tutti.

Montagna: "Amico e persona perbene"

Anche il sindaco Paolo Montagna, pur appartenendo ad una parte politica diversa, lo ha ricordato con parole di affetto, dopo aver rivolto alla famiglia un sentimento di profonda vicinanza: "Ugo Micheletti non è stata solo una persona che per tanti anni ha servito la nostra Comunità, e sempre con la capacità di considerare il bene collettivo al di sopra degli interessi di parte. È stato un uomo garbato, gentile, che cercava sempre il dialogo con le persone, senza pregiudizi".

"Per me, per molti di noi, Ugo è stato un amico. Un moncalierese innamorato della propria città, che mancherà tanto", ha concluso il sindaco di Moncalieri.

Anche il governatore Cirio ai funerali

Nel pomeriggio, ai funerali, tra i presenti, anche il Presidente della Regione (ed esponente di punta di Forza Italia) Alberto Cirio.