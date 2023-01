Susa, dopo il Covid riaprono gli ambulatori vaccinali per i bambini e per i ragazzi

Durante l’emergenza Covid, l’attività era stata temporaneamente trasferita ad Avigliana, presso il polo sanitario, e torna ora nei locali del consultorio pediatrico al piano terreno del presidio ospedaliero. L’accesso è su convocazione da parte dell’AslTo3, che sta contattando in questi giorni i residenti dei Comuni di Bardonecchia, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Cesana, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Venaus e Villar Focchiardo per un appuntamento.

Le vaccinazioni avranno cadenza settimanale, ogni giovedì, la mattina per le vaccinazioni pediatriche e il pomeriggio per quelle dedicate agli adolescenti.

“Con la riapertura dei due ambulatori vaccinali - commenta Franca Dall’Occo, direttore Generale AslTo3 - rinnoviamo l’impegno che abbiamo nei confronti del nostro territorio, in particolare di quello montano più disagiato, e riusciamo, nonostante le difficoltà, a venire incontro ad un’esigenza particolarmente sentita dalle famiglie dell’alta valle di Susa, che non dovranno più spostarsi fino ad Avigliana per accompagnare i loro bambini e i ragazzi alle sedute di vaccinazione a loro dedicate”.