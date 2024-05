Api, biodiversità e socialità: al via il nuovo progetto al Parco del Nobile

"Il parco delle api, luogo di biodiversità e socialità” è il titolo dell'iniziativa portata avanti dall'omonima associazione insieme alla Circoscrizione 8 e altre associazioni locali: V aldocco, Or. Me , Impollinatori Metropolitani e Agriforest.

"L'obiettivo è condividere con la cittadinanza e le scuole la riqualifica dell’area parco e dell’area del Fioccardo" spiega Davide Lo Bue, presidente dell'Associazione Parco del Nobile.

La prima fase del progetto, che ha come fil rouge principali la riqualifica del suolo e la cura delle api, sarà di presentare l'area verde come luogo di biodiversità, in modo da mettere in rete i due parchi, quello più collinare del Nobile e quella più vicina al fiume del Fioccardo.



"Il Parco del Nobile purtroppo è stato un po' abbandonato da qualche anno. Con la cooperativa Agriforest vorremmo creare momenti di condivisione tra maggio e luglio. Otto momenti di condivisione "di cantiere aperto" con la cittadinanza in entrambi i parchi. Sempre con idea dell'importanza del suolo e degli impollinatori".

La seconda fase prevede invece lo sviluppo di percorsi con le scolaresche.

"Lavoriamo sul territorio da diverso tempo. Finora abbiamo condiviso i progetti con la scuola San Giacomo, Nievo e Fioccardo".

La terza e ultima fase che parte da maggio fino a dicembre vedrà momenti dedicati alla famiglia con condividere il progetto.

"Pensavamo inoltre di creare momenti formativi legati alla cura del verde e delle api e fare delle piantumazioni di piante autoctone".

Attualmente sul Fioccardo sono in corso i lavori per la Darsena e quelli di contenimento delle sponde per evitare i danni dalle piene fluviali. Sarà quindi necessario anche per questo progetto dialogare con il Comune per evitare che si accavallino i lavori. "Progetto bello, ma se poi arrivano gli escavatori è denaro sprecato" fa notare la consigliera Claretta Marchi (FdI) .

"Ci sarà un coordinamento con i progetti del Pnrr con l’assessorato" rassicura la coordinatrice Giovanna Garrone.

"So che sarà creata una pista ciclabile, ma mi impegnerò a informarmi sulle aree su cui possiamo lavorare senza che ci siano problemi".