Collegno, cantina in fiamme in viale Partigiani: evacuata una palazzina, una ventina di intossicati

La cantina di un palazzo di Collegno è andata in fiamme nel pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio. L'incendio è divampato in viale dei Partigiani: a intervenire sono stati i vigili del fuoco comando di Torino.

L'allarme è giunto poco dopo le 15 alla sala operativa della sede di corso Regina Margherita: sul posto sono state immediatamente fatte convergere numerose squadre e mezzi. Le fiamme si sono sprigionate nella cantina dell'edificio e un fumo denso ha invaso i vani scala, gli inquilini spaventati sono stati fatti evacuare dalle loro abitazioni anche con l'ausilio di maschere per fornire aria respirabile.

Le operazioni, coordinate dal funzionario di guardia, si sono concentrate sia sul soccorso degli abitanti sia sull'estinzione dell'incendio. Impiegati anche il carro autoprotettori e un'autoscala. Alle equipe del soccorso sanitario sono state affidate una ventina di persone per lievi problemi di inalazione dei fumi risultate poi in codice verde mentre per due è stato indicato il codice giallo. Tecnico comunale e Polizia municipale stanno fornendo assistenza agli abitanti.