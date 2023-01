Il Consiglio regionale approva odg per ridurre i tempi per rilascio di passaporti e carte d'identità

E’ stato approvato quest’oggi in Consiglio regionale un ordine del giorno di Forza Italia che prevede l’impegno della Giunta regionale per chiedere al Governo di attivarsi per ridurre i tempi d’attesa per il rilascio dei documenti essenziali per la vita quotidiana dei cittadini.



“Da tempo registriamo forti lamentele da parte dei cittadini piemontesi per i lunghi tempi d’attesa per il rilascio di documenti essenziali per la vita quotidiana. E’ diventata una vera e propria corsa ad ostacoli poter ricevere in tempi congrui una carta d’identità, un passaporto, il porto d’armi, solo per citare i più importanti. Insieme con i consiglieri Biletta, Graglia e Fava esprimiamo quindi la nostra soddisfazione per l’impegno del presidente Alberto Cirio di investire del problema la Conferenza Stato Regioni in modo che a livello centrale si avviino soluzioni soddisfacenti per ridurre i tempi d’attesa.. Anzi registriamo che il Presidente si è già attivato con la Prefettura di Torino in questo senso”. Spiega il presidente del Gruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola.

“I cittadini piemontesi hanno diritto ad avere, in tempi ragionevoli e soprattutto certi, documenti importanti come il passaporto. Diritto che nell’ultimo periodo non è stato garantito”. È questo il senso dell’ordine del giorno approvato all’unanimità quest’oggi dal Consiglio Regionale del Piemonte e presentato dalla Presidente di Liberi Uguali Verdi, Silvana Accossato, su cui si è espresso anche il presidente Cirio che, d’intesa con il Prefetto di Torino, organizzerà un incontro con tutti i Prefetti del Piemonte su questo tema.

“In particolar modo nell’ultimo anno è apparso difficile poter esercitare questo diritto con attese che hanno raggiunto anche i 9 mesi – spiega la Presidente Silvana Accossato – questo nonostante l’impegno e la cortesia del personale delle Questure che stanno facendo sicuramente uno sforzo importante ma evidentemente c’è bisogno di altro”, conclude auspicando che l’incontro dei Prefetti possa essere in qualche modo risolutivo.

Insieme all’ordine del giorno di LUV l’aula ha approvato inoltre un ulteriore ordine del giorno che fa proprio quello della Accossato integrandolo con la richiesta di intervenire anche per tutti gli altri tipi di documenti.