Più controlli e i tornelli: la ricetta di Gtt per stanare i 'portoghesi' e chi non paga il biglietto

Maggiori controlli sui tram e sulle linee bus più affollate, mentre su quelle meno frequentate si aggiungerà a queste due misure anche all'installazione dei tornelli, con l'intento di contrastare coloro che non pagano il biglietto. Sono questi gli interventi che intende mettere in campo il nuovo amministratore delegato di Gtt Serena Lancione, intervenuta questo pomeriggio in commissione per presentare il piano industriale.

Se al momento è ancora in corso la revisione del nuovo piano del tpl, si può però seriamente ipotizzare che dopo le linee 4 e 10, sarà possibile vedere in azione le squadre "anti-portoghesi" sui mezzi sui binari del 3, 9, 13, 15, 16, così come sui bus della 8, 55, 56, 61, 68.