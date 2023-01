Askatasuna torna in aula: “Non siamo associazione a delinquere, ma a resistere”

Non associazione a delinquere, ma a resistere. È questa la risposta urlata fuori dal Palazzo di Giustizia di Torino e ribadita in aula dai militanti di Askatasuna.

Si è infatti svolta oggi la seconda udienza del processo che vede alcuni esponenti del centro sociale torinese accusati di associazione a delinquere. Le misure cautelari erano state annullate con rinvio dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte aveva invece confermato 7 delle 11 misure cautelari (una custodia in carcere per il leader Giorgio Rossetto, 3 ai domiciliari e 3 divieti di dimora ) eseguite dalla Digos lo scorso 16 dicembre.

"È assurdo questo teorema che ci vede accusati di associazione a delinquere. È assurdo e rispediamo al mittente le accuse: è vero, ogni giorno ci associamo, ma lo facciamo per difendere noi stessi e i nostri territori. Per difenderci da chi non vuole farci arrivare a fine mese", hanno spiegato i militanti di Aska in presidio di fronte al tribunale.

"Siamo qui per dire che non c’è alcuna associazione a delinquere, ma semmai un'associazione a resistere", hanno proseguito.

"Il teorema ha iniziato a scricchiolare, ma vogliamo che crolli del tutto. Non vogliamo che non vengano portate avanti queste infamanti accuse. Non c’è alcuna associazione a delinquere e l'ha detto anche la Cassazione, ma i nostri compagni sono ancora ai domiciliari. Non è accettabile. Ci organizzeremo e lotteremo sempre per una condizione di vita migliore", hanno concluso i manifestanti.

E' dal 2009 che, a Torino, un "nucleo" di esponenti di Askatasuna ha organizzato e promosso un "programma il cui fine ultimo è l'innalzamento del livello del conflitto". Lo ha affermato oggi in tribunale un funzionario della Digos, primo dei testimoni intervenuti nel processo in cui ai vertici del centro sociale viene contestata l'accusa di associazione per delinquere.