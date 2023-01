Orbassano si prepara a un nuovo taxi elettrico: si chiama Miner e porta 920 nuovi posti di lavoro

Un prototipo è stato presentato questa mattina, in piazza Castello , proprio davanti alla sede (ancora per qualche tempo) della Regione, alla presenza dell’assessore allo sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano .

Si chiama " Miner ", ha le sue radici in una fabbrica storica di Orbassano (dove inizierà anche la sua missione in strada) e "per vocazione", fa il taxi . Ma soprattutto punta a rivoluzionare il mondo del trasporto di persone sotto le insegne di Etioca . O almeno a dare il suo contributo. Si tratta di un progetto di veicolo elettrico che rientra in una famiglia più ampia, che può contare su una nuova generazione di veicoli di servizio realizzati sulla piattaforma “ Anna ”, che permette diverse configurazioni dei veicoli come i mezzi da lavoro, quelli di soccorso, ma anche ambulanze e mezzi per la sicurezza e la difesa.

Il veicolo, studiato e costruito nelle officine della storica carrozzeria Coggiola di Orbassano, acquisita di recente da Etioca Holding, è stato illustrato all'esponente della giunta Cirio da Mark Ishakov, imprenditore e inventore israeliano che ha fondato ETIOCA e negli ultimi anni ha sviluppato il progetto. Con lui, anche l'amministratore delegato Roberto Fiorello.

Cinque anni di studi e 7 posti (più il guidatore)

Miner arriva dopo cinque anni di analisi delle esigenze del settore taxi e delle tendenze della mobilità urbana: è un veicolo pensato per i tassisti e sarà dato in uso agli addetti ai lavori di Orbassano, per ora, senza anticipi e con il supporto di una ricarica elettrica giornaliera, lavaggio del mezzo quotidiano, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. I tassisti non dovranno acquistarlo, ma pagheranno soltanto il chilometraggio reale percorso.



Il posto di guida è isolato, completamente attrezzato e garantisce sicurezza e protezione. Non ci sono barriere architettoniche e dispone di 7 posti passeggeri modulabili, più uno per passeggeri disabili che potranno salire a bordo senza assistenza, mediante una piattaforma elevatrice automatica. Negli stessi spazi si possono caricare oggetti fuori misura per il tempo libero come a esempio biciclette, sci e snowboard.

Prima tappa di un tour mondiale

Ma Torino è stata solo la prima tappa di un lungo tour che porterà Miner in giro per il mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, per sensibilizzare le piazze finanziarie nella prospettiva della prossima quotazione al Nasdaq.

A fianco di Etioca Holding c’è il Governo di Gibilterra, tramite il Ministro dello Sviluppo Economico Joe Bossano, che ha inserito il progetto Etioca nel Piano Nazionale di Sviluppo Economico dei prossimi 5 anni, che prevede un investimento complessivo di 500.000.000 di sterline.