Rompicapo Superbonus per l'edilizia torinese: in due anni le regole sono cambiate 224 volte. "Uno stillicidio"

Se non è un record, poco ci manca: 224 cambi di regole in soli due anni. Un vero rompicapo, il Superbonus , per il mondo dell'edilizia (ma anche per i professionisti e i semplici condomini alle prese con le pratiche burocratiche). A fare i calcoli e lanciare l'allarme è Confartigianato Torino , che parla di uno " stillicidio di modifiche normative legate ai bonus e soprattutto al superbonus 110%. Un vero incubo per imprese, professionisti, amministratori di condomini e famiglie ".

Il nuovo ostacolo del SOA obbligatorio

E gli effetti sul settore sono facilmente immaginabili. Tra difficoltà nell'orientarsi tra le norme e lungaggini assortite. A cominciare dal SOA: dal primo gennaio, infatti, tutti i contratti nelle costruzioni con valore superiore a 516mila euro che beneficiano di incentivi fiscali, in primis quelli privati ovvero quelli legati a bonus, incentivi e superbonus 110%, possono essere sottoscritti solo da imprese in possesso della certificazione SOA. Ovvero la "Società Organismo di Attestazione", che per il mondo artigiano rappresentano una sparuta minoranza: sempre secondo Confartigianato, se ne contano solo 1223 su oltre 50.000 imprese artigiane piemontesi operanti nel comparto delle costruzioni e dell’impiantistica.



“Questa norma, di fatto - commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - consentirà di lavorare solo a una minima parte delle imprese che attualmente stanno lavorando. Se teniamo conto che l’importo medio dei lavori nei condomini è superiore al tetto massimo consentito per operare senza attestazione SOA, il rischio è che quasi tutte le imprese, che oggi lavorano con le ristrutturazioni con lavori oltre la soglia, saranno impossibilitate a continuare”.



“Se gli obiettivi della nuova disciplina potrebbero essere condivisibili, la soluzione adottata è del tutto inappropriata e suscita numerose perplessità in termini di efficacia perché non giustifica la trasposizione del sistema di qualificazione delle imprese dal settore pubblico a quello privato – dice Enrico Sacchi, referente edilizia di Confartigianato Torino - dopo oltre 20 anni di operatività, l’obbligo SOA negli appalti pubblici non ha dimostrato il raggiungimento dei declamati indici di qualificazione del mercato. L’obbligo SOA, inoltre, non è efficace per contrastare il fenomeno delle imprese fantasma e si ricorda che nel nostro ordinamento esistono già dispositivi come il DURC, la congruità e i controlli in grado di rimediare alle condotte fraudolente ed inoltre è un obbligo che non dà garanzie al consumatore sul livello di professionalità dell'impresa ma solo sulla esperienza e possesso delle attrezzature idonee a fare quel lavoro”.