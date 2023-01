Chivasso tutela le diversità, la Giunta approva il bando per la Consulta delle Pari Opportunità

Sono componenti di diritto della Consulta l’assessora per le Pari Opportunità Tiziana Siragusa e le consigliere comunali Claudia Buo, Chiara Gasparri, Clara Marta, Cristina Peroglio , Emanuela Tappero, Cristina Varetto .

La Giunta Castello ha approvato il bando e il modello dell’istanza, la quale, corredata dal curriculum, può essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.chivasso.to.it o consegnata allo Sportello Unico Polivalente. Fino alla scadenza della nuova consiliatura, si insedierà l’organismo che è composto da 15 componenti scelti tra persone attivamente impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o altre istituzioni del territorio comunale, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica.

Da lunedì 16 gennaio al prossimo 15 febbraio è possibile presentare la propria candidatura per far parte della Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Chivasso .

“Il rispetto delle diversità – ha commentato il sindaco Claudio Castello – va alimentato con la cultura e le azioni concrete per la crescita sociale della città ed il contrasto alle discriminazioni. In questo senso, la nuova Consulta delle Pari Opportunità saprà essere un prezioso punto di riferimento per l’amministrazione comunale”.