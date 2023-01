All'Erasmo da Rotterdam di Nichelino programmati interventi per sistemare palestra e impianto di riscaldamento

Sopralluogo di Città metropolitana di Torino oggi all'Erasmo da Rotterdam di Nichelino, per riscontrare quanto segnalato dalla Preside e dagli studenti.

"Ciò che i tecnici dell'edilizia scolastica hanno rilevato - commenta la consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco - conferma quanto era noto: tempo fa era stato eliminato gran parte del rivestimento in carta da parati tecnica, che presentava punti di distacco dalla muratura; inoltre nella palestra ad oggi mancano ancora le opere di finitura e le decorazione delle pareti che determinano l’aspetto attuale; è già stata programmata la sistemazione della pavimentazione sportiva, che presenta piccoli distacchi sul perimetro esterno dei campi da gioco e alcuni avvallamenti in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi, difformità che permettono comunque lo svolgimento delle attività motorie".

"Solo ieri - ricorda la consigliera Greco - il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023: ora servono i tempi tecnici per poter avviare gli interventi già programmati da eseguire nei primi mesi di quest’anno".

L’Erasmo da Rotterdam, come tutte le altre 160 scuole di proprietà della Città metropolitana, è costantemente seguito dai tecnici dell'edilizia scolastica che non mancano di affrontare i problemi che nel tempo si sono presentati. In particolare negli ultimi due anni sono stati effettuati diversi lavori: nel 2021 sono stati eseguiti lavori legati alla sicurezza all’interno della palestra, sono state riparate tutte le porte danneggiate e sono state eseguite la revisione dell’impianto idrico-sanitario e la decorazione dei soffitti di tutti gli spogliatoi. È stato rimesso in funzione il sistema automatico di apertura dei serramenti a vasistas posti lungo il perimetro del campo da gioco e sono stati sostituiti alcuni serramenti posti sulle tribune per permettere una maggiore aerazione dei locali. Inoltre, sono stati rimossi i copri-giunti in legno presenti nelle pareti della palestra che, a causa della pallonate, si erano scollegati dal supporto murario con il pericolo di caduta.

Infine, la Città metropolitana conferma che nell’edificio dell’Erasmo da Rotterdam al termine della stagione termica è già prevista la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che risolverà i problemi di oscillazione delle temperature che si sono verificati negli ultimi tempi.