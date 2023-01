Raffaele Bianco alla guida dell'Agenzia della mobilità torinese. Rincari benzina? "Ad oggi nessun aumento biglietti bus"

Raffaele Bianco si conferma alla guida dell'Agenzia della mobilità torinese. Questa mattina si è svolta l'elezione del nuovo presidente del consorzio, che si occupa di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale della Città Metropolitana. Bianco - che ricopre anche l'incarico di assessore ai trasporti, sicurezza e transizione ecologica per il Comune di Grugliasco - è stato nuovamente scelto per il ruolo.